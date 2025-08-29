Cagliari, schianto in via San Bartolomeo: l’auto con due turiste a bordo travolge la moto di un 19enne cagliaritano. La vettura non avrebbe rispettato lo stop, il giovane di Cagliari ha subito diversi traumi ai polsi e alle costole ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta prontamente un’ambulanza del 118, si tratta di uno svincolo ad alto rischio soprattutto per chi non conosce nei dettagli la viabilità della zona. Ci sono stati rallentamenti al traffico, l’incidente è avvenuto intorno alle 12,30.