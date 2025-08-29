Momenti di paura poco fa in Viale Sant’Avendrace a Cagliari. Un grosso albero è improvvisamente crollato, forse colpito da un fulmine, abbattendosi su un’auto e la storica edicola presente lì vicino. Ma non si esclude che ci fossero problematiche precedenti.

Fortunatamente, nessuno è stato ferito e i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere l’albero dalla strada, che è stata momentaneamente chiusa. Proprio il proprietario dell’edicola aveva più volte difeso nel corso del tempo la presenza della maestosa pianta sullo storico viale cagliaritano.

Amaro e tagliente il commento della consigliera comunale Stefania Loi: “La caduta dell’albero stamattina in viale Sant’Avendrace, che ha danneggiato anche l’edicola, è un segnale chiaro e grave: il verde pubblico non può essere abbandonato. La precedente amministrazione aveva avviato una mappatura dettagliata degli alberi cittadini, per monitorarne stato di salute, stabilità e necessità di intervento. Un lavoro lungo ma fondamentale, che oggi rischia di essere vanificato da una gestione distratta e improvvisata.”

E osserva: “Gli alberi non crollano per caso. Servono controlli costanti, manutenzione programmata, interventi mirati. Ma soprattutto serve attenzione.

L’incuria ha un costo, e spesso lo pagano i cittadini.”