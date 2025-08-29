Capoterra, bravissimi i barracelli: bloccano i ladri nella notte al Lido di Maddalena Spiaggia. L’applauso del sindaco Beniamino Garau: “Stanotte la Compagnia Barraccellare di Capoterra ha sventato un furto ai danni dell’impresa impegnata nei lavori al Lido della Maddalena.
Un episodio che dimostra, ancora una volta, quanto sia fondamentale la loro presenza per il controllo e la sicurezza del nostro territorio.
Un sincero ringraziamento al comandante Ignazio Simone e a tutti i barraccelli, che con dedizione e spirito di servizio garantiscono ogni notte vigilanza, sicurezza e serenità ai cittadini e a chi amministra.
Sono orgoglioso di questa grande squadra, voluta fortemente dalla nostra amministrazione e ricostituita dopo anni di assenza.
La compagnia barracellare rappresenta un punto di forza per l’amministrazione e per tutta la nostra comunità”, conclude il sindaco di Capoterra Beniamino Garau.