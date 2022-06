Cagliari, schianto a Mulinu Becciu: una ragazza sbanda e si ribalta con l’auto

Incidente poco dopo l’alba a Cagliari, in via Brotzu, con feriti. Una giovane al volante di una Renault Clio, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del volante e, dopo aver colpito una macchina parcheggiata, una Mini Minor, si è ribaltata. Il botto è stato sentito dai residenti delle palazzine, la richiesta di soccorsi è stata immediata. A raccontare il fatto è il proprietario della macchina in sosta centrata dalla Renault, che vive nella via, il noto ricciaio Lino Depau: “La ragazza, una ventiduenne, ha colpito la Mini e, poi, si è ribaltata. È uscita da sola dalla macchina e aveva solo qualche ferita lieve. È stata portata all’ospedale”.

Sul posto, oltre al 118, è intervenuta anche la polizia Locale per ricostruite la dinamica e i motivi dello schianto.