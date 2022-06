L’esperta a Radio Zampetta Sarda: cosa fare durante la gravidanza del cane o del gatto

RADIO ZAMPETTA, LA PAROLA DELLA NOSTRA ESPERTA SILVIA SERRA:” ECCO COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA DELLA NOSTRA CAGNOLINA O GATTINA “

I consigli della veterinaria Silvia Serra che opera a Ussana, quando ci troviamo a gestire la gravidanza dei nostri pets, nello specifico di cagnette e gattine:

“Durante le varie fasi della gravidanza è importante portare a visita l’animale più volte per assicurarci che tutto vada bene. Dopo circa 20 giorni può essere fatta una diagnosi ecografica. Mentre ecografie successive ci daranno informazioni sulla salute dei cuccioli o gattini. A fine gravidanza invece potremmo sapere quando i nostri animali stanno per partorire e se necessitano di un taglio cesareo.

Al momento del parto non stressiamo la gatta o la cagna ma osserviamole e in caso di difficoltà chiamiamo il veterinario che saprà indicarci cosa fare.

