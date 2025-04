Cagliari, scalinate di Sant’Anna ripulite dai ragazzi e dalle ragazze della movida del sabato sera: “Hanno deciso di spostarsi nelle zone limitrofe durante l’orario della messa per permettere a noi residenti di partecipare alla celebrazione in tranquillità”.

Non sono passati inosservati, assieme agli operatori di strada hanno ripulito le gradinate dove generalmente si ritrovano il fine settimana e poi sono andati via, nelle vie limitrofe per rispetto verso i fedeli. La messa in attesa della Pasqua ha richiamato decine di persone e loro hanno deciso di dimostrare così che la parte buona delle nuove generazioni esiste eccome. E i grandi hanno osservato e non sono rimasti indifferenti a questo gesto che, senza clamore, ha espresso più di mille parole. Con impegno e perseveranza il team, messo in campo dal Comune per frenare gli eccessi del sabato sera, è sempre affianco a loro e con soddisfazione ha appoggiato e supportato anche stasera, più che mai, chi ha ripulito l’accesso al luogo di culto dai resti di cibo e bevande consumati sotto le stelle. “È stato un bel gesto, siamo orgogliosi di questi giovani che hanno tanto da dare. Sono il nostro futuro e dobbiamo aiutarli affinché crescano bene e lontano dai pericoli. Occorre la collaborazione di tutti. Nessuno, credo, gli abbia detto di andar via da qui oggi, si sono spostati per rispetto” ha espresso un residente che ha voluto condividere tramite Casteddu Online la sua riflessione.