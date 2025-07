Sblocco degli arretrati relativi alla perequazione economica 2023/2024: la UIL FPL accoglie con soddisfazione lo sblocco degli arretrati per i lavoratori dell’Arnas G. Brotzu, definendolo “un atto che rappresenta un segnale concreto di giustizia e di riconoscimento dei diritti del personale sanitario”.

“Questa misura arriva dopo una battaglia sindacale che la UIL FPL porta avanti da oltre un decennio, con coerenza e determinazione, al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto. La disparità di trattamento economico all’interno del sistema sanitario regionale è stata per troppo tempo una ferita aperta, inaccettabile sotto il profilo sia normativo che morale”. Esprimono così Fabio Sanna, Antonina Usala e Stefano Trogu della segreteria aziendale Arnas Brotzu.

“Desideriamo riconoscere il ruolo svolto in questa fase dal Commissario Straordinario dell’ARNAS G. Brotzu, che ha impresso un’accelerazione decisiva al percorso di perequazione, assumendo una decisione coraggiosa e responsabile. Un atto amministrativo che non solo chiude una fase di ingiustizia, ma ristabilisce equità retributiva e dignità professionale.

La UIL FPL continuerà senza sosta il proprio impegno affinché il principio della perequazione venga applicato in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, superando logiche frammentarie e garantendo il giusto riconoscimento economico a tutto il personale della sanità pubblica sarda”.