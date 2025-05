Nei giorni scorsi, durante l’attività di contrasto al lavoro irregolare, all’interno di un’attività di ristorazione nel centro di Cagliari, gli ispettori del lavoro dell’Ispettorato d’area metropolitana di Cagliari-Oristano hanno rilevato la presenza di due lavoratori extracomunitari in assenza di preventiva comunicazione di assunzione.

Nel ristorante trovavano occupazione complessivamente 9 lavoratori. L’accertamento ispettivo si è concluso con la contestazione della violazione per lavoro irregolare e l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa. La misura delle sanzioni applicate corrisponde al totale di 6400 euro. Gli ispettori, inoltre, in un cantiere edile della provincia di Cagliari hanno trovato 2 lavoratori in nero sul totale di 3 dipendenti: è stata adottato il provvedimento di sospensione, con applicazione della somma aggiuntiva di 2.500 euro e relativa maxisanzione.

Infine, nel corso di un accesso presso un’azienda del settore manifatturiero operante nell’hinterland cagliaritano è stata accertata la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi per la quale è stata adottata la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, con applicazione della somma aggiuntiva di 2.500 euro. Per la mancata elaborazione del DVR è stata emesso il provvedimento di prescrizione.