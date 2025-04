Ennesima sanzione per un locale cagliaritano. Questa volta a farne le spese è il notissimo “140 grammi spaghetteria” di Via Pessina. Il tutto parte lo scorso 19 marzo, quando la Polizia locale aveva accertato la presenza di tavolini e arredi posti abusivamente fuori dal locale.

Il procedimento è stato ufficialmente notificato lo scorso 3 aprile alle Attività Produttive del Comune di Cagliari. La pena prevista in questi casi è di una chiusura dell’attività per 8 giorni ma i titolari hanno preferito convertirla in una sanzione pecuniaria. La multa prevista è di 500 euro al giorno, quindi 4 mila euro.

La somma è già stata pagata regolarmente al Comune di Cagliari.