Una nuova segnalazione di incuria arriva da via Basilicata, a Cagliari, dove i cittadini denunciano una situazione di degrado che perdura da tempo. A lanciare l’allarme è Nicoletta N., che ha raccontato la vicenda a Casteddu Online, corredando la denuncia con immagini eloquenti. “Queste sono le condizioni in cui versa il marciapiede della via. Nonostante la presenza del cassone per il deposito abiti usati, puntualmente qualcuno lascia le buste fuori e successivamente altri le aprono per rovistare lasciando tutto sul marciapiede.

Certi giorni bisogna fare lo slalom per evitare di inciampare su questi indumenti”, racconta Nicoletta. Una situazione inaccettabile, soprattutto perché la zona è frequentata quotidianamente da studenti universitari e bambini diretti alle scuole vicine. Il rischio di incidenti è concreto: “Questo marciapiede è percorso ogni giorno da studenti universitari o bimbi che frequentano le scuole che distano pochi metri rischiando di inciampare”, aggiunge. Il caso solleva l’ennesimo campanello d’allarme sull’inciviltà diffusa e sulla mancanza di controlli. “Questo ‘spettacolo’ è vergognoso”, conclude Nicoletta, chiedendo interventi urgenti per restituire decoro e sicurezza alla strada.