Cagliari, tampona due auto in pochi minuti a San Benedetto: grave un anziano

Incidente stradale questa sera nel quartiere di San Benedetto. Un 81enne cagliaritano alla guida di una Mercedes classe A, stava percorrendo via Sant’ Alenixedda. Giunto all’altezza di via Pais, ha urtato una lancia Ypsilon in sosta alla sua destra;, ma non si è fermato e proseguito la marcia allontanandosi in direzione via Bacaredda per svoltare poi in via Tiziano.

Arrivato all’altezza della via Pacinotti ha tamponato una Range Rover condotta da una 39enne che si era fermata per consentire l’attraversamento di pedoni. Il conducente della Mercedes ha mostrato problemi fisici e sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che provvedeva al trasporto presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu dove gli è stato assegnato un codice rosso.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e i provvedimenti di competenza.