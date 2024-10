Cagliari, saltano mattonelle in via Mameli: a rischio pedoni e carrozzine

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari – L’insidia è sotto i piedi: in via Mameli, mattonella in vetro divelta, una voragine aperta potrebbe causare un serio pericolo a pedoni e carrozzine. Esattamente all’angolo con via Pola, la principale via, luogo di passaggio, ogni giorno, per decine di persone, presenta una anomalia da non sottovalutare: basterebbe, infatti, un attimo per incastrare un piede o la ruota di una carrozzina, inciampare e cadere rovinosamente a terra. Nessuna previsione catastrofica o pessimista, la segnalazione da parte di un cittadino è concreta e reale. L’immagine, infatti, parla da sola, anche solo una piccola distrazione e la buca è pronta per accogliere il malcapitato.

Un sollecito, quindi, alle istituzioni di competenza, al fine di mettere in sicurezza il marciapiede.