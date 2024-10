Travolto da un cancello scorrevole, salvo per miracolo: bimbo di 11 anni ricoverato al Brotzu di Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Travolto da un cancello scorrevole uscito dai binari all’ingresso di un campo sportivo, un bambino di 11 anni si è salvato per miracolo ed è ora ricoverato al Brotzu di Cagliari. Immediato il pensiero a Gioele Putzu, il bambino di Ozieri travolto e in quel caso ucciso da una porta da calcio. Il bambino, che frequenta la quinta classe della scuola primaria, stava partecipando col fratello gemello e ad altri bambini di Esterzili a un laboratorio organizzato per preparare la festa di “Is animeddas” che si svolgerà il primo novembre: ma, a un certo punto, ha tentato la fuga e iniziato a tirare con forza il cancello. Inutili le raccomandazioni dei passanti, che lo mettevano in guardia sulla pericolosità di quello che stava facendo: il cancello dopo un po’ è uscito dai binari, inutili i tentativi di sorreggerlo e trattenerlo, e l’ha travolto. Immediati i soccorsi e il trasferimento al Brotzu con alcune fratture.