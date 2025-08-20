Cagliari, rubata una pianta dal bosco di Boeri: due ragazze riprese con l’alberello in mano all’1,30 del mattino. Una promenade verde per il lungomare di Cagliari appena ultimata, un grande lavoro che ha riqualificato la zona del porto, da Via Roma a Piazza Matteotti, apprezzato per la sua eleganza e che, in futuro, promette un bosco tra sedute e attrazioni, sempre che le piante vengano lasciate crescere. Da quanto pubblicato dalla famosa pagina social Welcometosardegnas, però, un fusto è stato preso da due ragazze e portato via: “Nel video si vedono allontanarsi con la pianta in mano; secondo chi ha assistito, l’avrebbero poi caricata in macchina” si legge. Tanti i commenti che, in pochi minuti, si sono susseguiti per illustrare il gesto: “Mi auguro che chi di dovere intervenga al fine di identificarle” scrive un utente.