Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 21 Agosto Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 33°C e la minima di 23°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 22°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 24°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 18°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Sarà pertanto un Giovedì in prevalenza sereno con temperature stazionarie che raggiungeranno massime di 33°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba