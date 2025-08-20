Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 21 Agosto Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno moderat i e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 3 °C e la minima di 2 3 °C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da N ordovest per tutta la giornata . Il mare sarà poco moss o . E’ previst a allerta meteo per l’afa. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27 °C e la minima di 22 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Ovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29 ° C e la minima di 24 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da O vest- Nord ovest per tutta la giornata. Il mare sarà moss o. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 0 °C e la minima di 18 °C. I venti sarann o tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Sudov est . Sarà pertanto un Giov e dì in prevalenza sereno con temperature stazionarie che raggiungeranno massime di 3 3 °C . Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornat a e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba