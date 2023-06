Cagliari, rubata l’auto della ditta Faticoni: “La utilizzava il tecnico per riparare i pc degli ospedali”

Un altro furto in città, in una zona che non può certo definirsi periferica, dove brulicano uffici, market e negozi. La Fiat Panda della ditta di computer Faticoni, un’istituzione in città, è stata rubata nella notte. Si tratta di un’automobile non di grandissimo valore ma indispensabile per un determinato settore: “Quello della sanità pubblica, parlo soprattutto di ospedali”, spiega a Casteddu Online il titolare dell’azienda, Vittorio Faticoni. “Il nostro tecnico non è potuto intervenire in caso di guasti ai computer, è chiaro che è un danno. L’auto è targata FP441SZ e abbiamo già denunciato il furto alla polizia. Gli agenti sono impegnati nelle indagini ma mi hanno già detto che automobili simili sono tra le ‘prede’ preferite dei ladri perchè possono essere rivendute senza troppi problemi, anche in più parti”. Scontato anche il danno economico, con una vettura comprata e rubata.

“Qui venti anni fa era periferia, oggi è come se fosse centro. Dalle 8 del mattino sino a tarda sera è impossibile, o quasi, trovare un parcheggio”, osserva Faticoni. “Servono indubbiamente più controlli per garantire, anche in questa zona, la sicurezza”.