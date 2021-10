Cagliari, ruba abiti per 500 euro alla Rinascente: denunciata una 78enne

Il 25 ottobre i Carabinieri della Stazione di Cagliari Stampace hanno denunciato per furto aggravato una 78enne cagliaritana. I Carabinieri, alle 15,30 circa, sono stati chiamati a intervenire in via Roma presso l’esercizio commerciale “Rinascente” dove hanno accertato che la donna si era impossessata di capi di abbigliamento per un valore di 494,95 euro e aveva oltrepassato la barriera delle casse senza pagare, provocando l’intervento del personale di vigilanza. I capi di abbigliamento, alcuni dei quali sono stati danneggiati, sono stati restituiti alla parte proprietaria.