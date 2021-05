Cagliari, rivoluzione in viale Poetto: via i semafori, ecco piste ciclabili e rotatorie

Rivoluzione in arrivo in viale Poetto. Dalla strada che porta i cagliaritani alla spiaggia spariranno i semafori e troveranno spazio piste ciclabili e rotatorie. Il piano in un ordine del giorno bipartisan approvato dal consiglio comunale firmato dai gruppi Pd e Progetto Comune e dal sindaco Paolo Truzzu. Il documento impegna Sindaco e Giunta a impegnare le prossime risorse che arriveranno per interventi prioritari da inserire nella rimodulazione del bilancio nel corso del 2021. Tra questi c’è la predisposizione di un programma di rigenerazione urbana del quartiere Santa Teresa a Pirri che integri interventi materiali e immateriali con la partecipazione attiva della cittadinanza.

Scuola e giovani. Sì al potenziamento dei servizi educativi, compresi progetti per i giovani di educazione stradale e mobilità sostenibile, anche collegati con le scuole e all’elaborazione di un progetto formativo rivolto agli studenti cagliaritani ad alto merito provenienti da contesti socioeconomici fragili al fine di ridurre le barriere di accesso all’istruzione universitaria e offrire agli studenti provenienti a background socioculturali meno favoriti le stesse opportunità formative dei loro coetanei.

Trasporti. La richiesta vuole migliorare l’accessibilità delle fermate della Metro Cagliari ed in particolare grazie alla realizzazione di collegamenti pedonali che permettano di raggiungere le fermate in sicurezza ed eliminando le barriere architettoniche.

Sì alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, individuando prioritariamente le vie dove si riscontrano il maggior numero di sinistri e incidenti mortali che riguardano i pedoni e comunque i luoghi maggiormente sensibili (viali, ingressi delle scuole, dei parchi, delle strutture sportive, dei luoghi di culto etc.). C’è anche la fluidificazione ed il calmieramento del traffico veicolare nel viale Poetto, attraverso la realizzazione di un sistema di rotatorie e all’individuazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti e lo sviluppo di un progetto basato sulla Location Technologies che permetta di analizzare i flussi di movimento all’interno del territorio.

Bagni pubblici. Apertura dei bagni pubblici nelle zone in cui ancora questo importante servizio non è a disposizione dei cittadini;

Anziani. Programmazione del bilancio di genere e potenziamento dei servizi di prossimità e domiciliari per le persone anziane e con fragilità, col coinvolgimento dei giovani e del terzo settore.