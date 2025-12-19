Cagliari, rivoluzione in viale Marconi: chiude Il Tucano e arriva Roadhouse, il colosso della carne.Cambia ancora il commercio a Cagliari, scatta la corsa ai posti di lavoro: per la prima volta a Cagliari sbarca la catena specializzata nella brace di costate, hamburger panini e cotolette, che va a sfidare gli altri giganti della ristorazione in città. Continua a dominare il food, tutti in fila per le nuove assunzioni. Da tempo girava la voce che Roadhouse avrebbe aperto nel nuovo Fass Shoppin Center accanto all’aeroporto e afianco della nuova Ikea, invece è arrivata la svolta improvvisa. Approfittando della recentissima chiusura del Tucano, uno dei negozi per la casa più conosciuti in città, che ha alzato bandiera bianca.

Il cibo continua insomma a “rottamare” i negozi storici cagliaritani, un trend che sembra ormai impossibile da fermare. Oltre al Kfc, a Mc Donald’s, Burger King e tanti altri ora arriva anche Roadhouse, che era nato con tantissimi enormi ristoranti in tutto il Veneto per poi espandersi ovunque, aprendo anche nelle principali stazioni ferroviarie della penisola. Ora la fermata in viale Marconi a Cagliari, sperando che davvero possa dare ossigeno anche all’occupazione.