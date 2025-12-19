Individuate alla fermata della metropolitana e seguite fino a casa. Era questo il piano attuato di un ragazzo ecuadoriano di 19 anni, reo di due aggressioni accertate fra Bussero e Milano ai danni di due minorenni.

Le giovanissime vittime venivano scelte e seguite fino a casa per poi essere aggredite.

Il Nucleo Operativo Milano Porta Monforte, grazie alle testimonianze e alle immagini di videosorveglianza hanno individuato il giovane, a casa del quale sono starò ritrovati alcuni indumenti particolari corrispondenti a quelli utilizzati durante le aggressioni. Il giovane è stato arrestato per violenza sessuale.

Foto del nostro partner QN/Il giorno