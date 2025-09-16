Allarme rientrato per la donna di Cagliari che, da ieri, risultava scomparsa: “Sta bene”.

A darne notizia è il marito attraverso i suoi amici di Mulinu Becciu che lo hanno da subito sostenuto: “Ciao Famiglia, poco fa ho sentito il marito, la moglie sta bene. Grazie a tutti voi per l’interesse che avete avuto nel condividere il suo post e lui vi ringrazia di cuore, così io” scrive l’amministratore del gruppo social dedicato a Mulinu Becciu.