Arriva il volo diretto dalla Sardegna, precisamente da Olbia, a New York: l’annuncio della compagnia Delta Airlines sarà dato ufficialmente questa notte dalla compagnia aerea.

“Sapevamo di esserci aggiudicati la competizione con Baleari e Malta, sapevamo che le nostre azioni di marketing erano state più efficaci, ma sapevamo soprattutto che i dati forniti al management della compagnia aerea dal nostro assessorato e da Geasar erano assolutamente incoraggianti. Le presenze di turisti USA sono cresciute enormemente (+36% nell’ultimo anno) ed oggi rappresentano il nostro nono mercato, il primo extraeuropeo. I collegamenti partiranno nel mese di maggio e termineranno ad ottobre e saranno ben quattro collegamenti a settimana operati con Boeing 767. I posti sono già in vendita da questa sera”. Così l’assessore del Turismo Cuccureddu sui suoi social.