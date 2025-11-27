Cagliari si prepara a inaugurare una nuova stagione di atmosfere natalizie con il ritorno dei Mercatini tradizionali di Natale, che dal 1° dicembre animeranno il centro storico per la loro nona edizione. L’iniziativa, promossa dal Comune di Cagliari in collaborazione con il CCN Corso Vittorio Emanuele II e l’Associazione Piazza Yenne, conferma un appuntamento ormai atteso da cittadini e turisti, capace di trasformare le vie della città in un suggestivo villaggio delle feste.

Le tipiche casette di legno diventeranno il cuore pulsante dell’evento, accogliendo artigiani, commercianti e produttori locali in un percorso che unisce sapori autentici, creatività e tradizioni. In totale saranno quaranta le casette distribuite tra Piazza Yenne, dove rimarranno aperte fino al 29 dicembre, e Corso Vittorio Emanuele II, che prolungherà l’atmosfera natalizia fino al 6 gennaio. Un itinerario luminoso e accogliente, pensato per vivere il centro cittadino come luogo d’incontro e di condivisione, oltre che di shopping.

Tra le attrazioni più attese spicca la grande Casetta di Babbo Natale, allestita nel Corso e pensata come uno spazio dedicato alle famiglie. Al suo interno si susseguiranno piccoli eventi quotidiani, momenti di animazione e iniziative rivolte ai bambini, che potranno anche consegnare personalmente la propria letterina a Babbo Natale. Un dettaglio che contribuisce a rendere ogni visita un’esperienza indimenticabile.

Le casette destinate agli espositori offriranno un’ampia varietà di proposte, dai prodotti agroalimentari alle creazioni artigianali, passando per idee regalo originali e specialità di diverse tradizioni regionali. Sarà possibile trovare, tra gli altri, articoli vintage, cioccolato, ceramiche tunisine, torrone e miele, coltelli sardi, salumi e formaggi, decorazioni natalizie, pasticceria siciliana, gioielli e accessori sardi, caramelle, spezie, zafferano, prodotti pugliesi, cappelli e sciarpe. Un mosaico di sapori e manufatti che mette in mostra la ricchezza culturale e produttiva del territorio e non solo.

A commentare l’iniziativa è l’assessore allo Sviluppo Economico Carlo Serra, che sottolinea il valore dell’evento per la città:

«Si tratta di un’occasione di volano economico per il centro cittadino, perché i Mercatini attraggono tante persone, compresi i turisti presenti a Cagliari anche in bassa stagione, garantendo così un afflusso costante. I Mercatini di Natale, con la proposta variegata delle casette di legno, sono indubbiamente un valore aggiunto per il territorio», ha dichiarato.

Con l’accensione delle luci e l’arrivo delle prime melodie natalizie, i Mercatini si confermano un appuntamento in grado di portare calore e partecipazione nelle vie della città, invitando tutti a riscoprire il piacere di vivere insieme la magia del Natale.