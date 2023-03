Cagliari, ritorna la Via Crucis senza nessuna restrizione: folla di fedeli in processione a Monte Urpinu (VIDEO)

A Cagliari la Via Crucis cittadina, svolta come da tradizione il venerdì che precede la settimana di Pasqua, ritorna senza più nessuna restrizione o raccomandazione anti Covid. L’anno scorso regnavano ancora le mascherine, quest’anno si è finalmente tornati alla normalità. In centinaia insieme all’arcivescovo Giuseppe Baturi hanno pregato e percorso, idealmente, le stazioni della passione di Gesù Cristo. Partiti dalla chiesa dei santi Giorgio e Caterina, hanno percorso da via Gemelli a via Sanjust, passando per via Vidal e viale Europa: e stavolta, dopo anni di polemiche, c’è stato spazio anche per il miracolo delle luci dei lampioni accese anche nel lungo belvedere.

Dopo la processione i fedeli hanno nuovamente raggiunto il piazzale esterno della facoltà di Teologia per le preghiere finali. Numerosi i giovani che hanno voluto partecipare ad uno dei momenti di fede più toccanti del periodo pre pasquale cagliaritano.