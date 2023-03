Lotta agli incendi, Quartu gioca d’anticipo: 222mila euro per bonificare canneti e campagne

Le temperature già alte creano qualche primo timore anche sul fronte del rischio incendi, e allora Quartu decide di giocare d’anticipo per evitare che si ripetano i maxi roghi che hanno creato caos e distruzione l’estate scorsa in vari punti della città. La Giunta guidata dal sindaco Graziano Milia ha stanziato 222mila euro per un piano straordinario di manutenzione e bonifica di tutte le aree pubbliche, dal centro sino alla costa. Un piano di sfalci che prevede l’eliminazione di erbacce e cespugli, con attenzione anche ai tanti canneti che sorgono vicino al Molentargius e alle saline. I soldi devono solo essere erogati e, visto che la stagione estiva è ormai dietro l’angolo, l’intento è quello di correre per quanto riguarda l’affidamento del servizio.

“Inizieremo il prima possibile”, promette il vicesindaco Tore Sanna. “Vogliamo evitare che si ripetano situazioni simili a quelle dell’anno scorso. Bandiremo la gara in tempi molto rapidi”. E l’elenco delle strade e delle zone dove abbondano piante e terreni spesso incolti è già tra le mani dell’amministrazione comunale: l’elenco completo sarà dato alla società vincitrice, in modo che sappia già dove eseguire gli interventi.