Anche nel capoluogo, nella trascorsa notte di Ognissanti i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno eseguito un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire comportamenti illeciti connessi all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Decine le persone identificate e i veicoli controllati dai militari della Compagnia di Cagliari, impegnati con pattuglie rinforzate nei principali luoghi di ritrovo e lungo le arterie stradali del capoluogo. L’attenzione si è concentrata soprattutto nelle zone della movida notturna, dove in più occasioni è stato necessario l’intervento dei Carabinieri per riportare la calma in momenti di tensione scaturiti dallo smodato consumo di alcolici.

Tra gli episodi più rilevanti, nella tarda notte, i Carabinieri della Stazione di Stampace sono intervenuti in piazza Matteotti a seguito di una segnalazione di violenta lite in atto. Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno accertato che, al culmine di un diverbio, un uomo di origine nordafricana era stato aggredito da tre soggetti tuttora in corso di identificazione, che lo avevano colpito con calci e pugni prima di dileguarsi. La vittima, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è tuttora ricoverata ma non in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. A tal fine, i Carabinieri hanno sentito diversi testimoni e stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili all’indagine.