Cagliari, riparte il servizio sharing: a fine giugno mille monopattini sfrecceranno in città

A fine giugno torneranno a sfrecciare in città i mille monopattini del servizio sharing del Comune. L’annuncio oggi nel corso della commissione comunale Mobilità. La novità: avranno circa 500 stalli a disposizione dentro 125 postazioni in città individuate dall’amministrazione.

Risolti tutti i problemi burocratici legati alle procedure per la gara, i dirigenti stanno stipulando le convenzioni con gli aggiudicatari definitivi. Sono state individuate 125 postazioni (ognuna potrà accogliere 3 o 4 monopattini) in tutta la città, di fatto sono circa 500 stalli. E ora gli operatori dovranno presentare la pratica per posizionare le rastrelliere. Quelle fuori dal centro avranno un iter più veloce perché non dovranno richiedere il nulla osta paesaggistico: ci saranno così una trentina di giorni di attesa. Poi il servizio potrà tornare in funzione: possibile entro la fine di giugno.

I parcheggi sono stati sistemati a ridosso delle strisce pedonali per garantire la visibilità. Sono state scelti questi alcune strade coi marciapiedi larghi che non intralciano i pedoni tipo via Dante e alcune piazze (piazza Gramsci, piazza Yenne, piazza Garibaldi) e altre zone nelle vicinanze di istituti superiori e facoltà universitarie (il servizio è molto richiesto dai giovani) e in corrispondenza delle zone maggiormente attrattive turisticamente come il Poetto, i parchi urbani e le zone di accesso ai quartieri storici come, ad esempio, piazza Indipendenza.

L’altra questione è quella annosa è quella dell’abbandono dei monopattini nelle zone non autorizzate, come marciapiedi, eccetera. Tutto i mezzi del servizio sharing comunale saranno dotati di un sistema gps che non sblocca il noleggio in caso di mancato riposizionamento nei punti di sosta autorizzato, cioè chi ha preso il monopattino continuerà a pagare finché non lascerà il mezzo in un luogo autorizzato. Il sistema gps permetterà inoltre il monitoraggio e la localizzazione. La scorretta del gestione del monopattino potrà costare all’azienda la rescissione del contratto. Per combattare la piaga degli incidenti, in aumento a livello mondiale, l’idea è quella di far partire ina campagna di informazione mirata per giovani e automobilisti: il Comune stanzierà 250 mila euro.