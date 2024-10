Cagliari, rinasce il polo sportivo di Monte Mixi: uno skatepark con pattinodromo e stadio di atletica per eventi internazionali

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari punta su impianti sportivi moderni e all’avanguardia non solo da offrire ai cittadini per le loro attività, ma anche per attirare eventi nazionali e internazionali che permettano di coniugare sport e turismo, binomio che si rivela sempre più vincente. Intanto, il sindaco Zedda promette nel suo terzo mandato di far rinascere il polo sportivo di Monte Mixi: in particolare, con la manutenzione del pattinodromo e dello stadio di atletica, e insieme alla valorizzazione degli edifici non adibiti ad attività sportive, sarà realizzato uno skatepark. L’obiettivo è riuscire a destinare Monte Mixi a eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

C’è poi il versante Poetto: anche qui Zedda vuole rimetterci mano, dopo la trasformazione nel suo precedente mandato, per incrementare strutture per la pratica di sport all’aria aperta come il beach tennis e la pallavolo in spiaggia.

Lo sport dunque diventa occasione di promozione della città e organizzazione di eventi, con la trasformazione di spazi pubblici in aree dedicate allo sport e al benessere, con la creazione di percorsi e infrastrutture per ciclisti e pedoni, l’organizzazione di eventi sportivi regolari per coinvolgere la comunità e promuovere uno stile di vita attivo. Infine, palazzo Bacaredda organizzerà campagne di sensibilizzazione e promozione dell’attività fisica dei cagliaritani, con particolare attenzione all’inclusione di tutte le fasce della popolazione. “Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale durante l’anno, contribuendo alla visibilità e all’attrattività della città”, assicura Zedda.