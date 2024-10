Assemini, terrore in banca: ladro mascherato e armato con un pezzo di vetro scappa con i soldi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Rapina alla filiale Intesa San Paolo di Assemini. Un uomo, col volto coperto da maschera chirurgica e parrucca, armato di un pezzo di vetro rotto, ha compiuto una rapina presso la filiale di via Cagliari. Il malvivente avrebbe minacciato i presenti e sottratto una piccola somma di denaro ottenuta dalla cassiera, per poi fuggire a piedi nelle vie limitrofe. Durante l’episodio, non si sono registrati feriti, ma il personale del 118 è intervenuto per assistere una delle vittime colpita da un forte stato ansioso.