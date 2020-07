Cagliari, rimosso il parchimetro-obbrobrio davanti alla chiesa: ma le strisce blu restano

Addio alla colonnina-obbrobrio ai piedi della storica chiesa di Monte Urpinu in via Scano a Cagliari. Il parchimetro, dopo la valanga di polemiche, sia social sia politiche, è stato rimosso. La società Apcoa dovrà posizionarlo altrove. Rimangono, ovviamente, tutti i nuovi parcheggi “blu” a pagamento, a spina di pesce. Monete per la sosta obbligatorie tra qualche giorno, al massimo la settimana prossima. Altri stalli che, da gratuiti, diventano a pagamento in pieno centro città.