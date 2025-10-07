Cagliari, rider che sfrecciano ovunque e mettono a repentaglio la sicurezza dei pedoni, M.M: “Siamo esasperati, ma davvero nessuno può fermarli? Chiediamo disperatamente un po’ più di controlli”. La segnalazione giunge da un residente che dimostra le azioni di alcuni addetti alle consegne a domicilio che, non curanti di divieti e passanti, sfrecciano a gran velocità. “Una situazione fuori controllo. Pericoli pubblici che non rispettano il codice della strada e tantomeno l’incolumità delle persone. Sfrecciano in continuazione senza alcun ritegno dei passanti per non parlare della velocità” spiega il cittadino.

> Un appello alle istituzioni, infine, per un maggior controllo soprattutto nelle vie principali della città.