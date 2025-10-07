La stagione indimenticabile del Veloclub Sarroch si arricchisce di un nuovo, prestigioso capitolo: il quartetto di giovanissimi composto da Nicolò Romanino, Ginevra Fadda, Luca Murgia e Federico Miliddi selezionato per rappresentare la Sardegna alla decima edizione del Trofeo CONI 2025, svoltosi a Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia) dal 28 settembre al 1° ottobre ha conquistato un eccellente 6° posto a pari merito con la Puglia, totalizzando 35 punti. La manifestazione, uno degli appuntamenti giovanili multisport più importanti d’Italia, ha riunito le migliori promesse dello sport nazionale, offrendo ai ragazzi un’esperienza unica di confronto e crescita. In un contesto di altissimo livello, con i migliori talenti giovanili di tutta Italia, il quartetto sardo conferma la crescita costante della scuola di Sarroch e il suo ruolo sempre più centrale nel panorama ciclistico nazionale.

Con un pizzico di fortuna in più, i ragazzi avrebbero potuto addirittura salire sul podio: nella semifinale della prova gimkana/sprint dove un piccolo errore ha fatto perdere circa 10 secondi preziosi, ma con una rimonta incredibile il quartetto è riuscito a recuperare fino a soli 3 secondi dagli avversari, sfiorando così l’accesso alla finalissima per il 1° e 2° posto. Nonostante ciò, la prova di carattere e determinazione ha entusiasmato il pubblico e reso onore ai colori sardi.

Il risultato è motivo di grande soddisfazione per la Sardegna e per il Veloclub Sarroch, frutto del lavoro instancabile di una dirigenza e di uno staff tecnico di altissimo livello, guidati con passione dal presidente Luciano Spano, che ancora una volta ha seguito i ragazzi in questa impegnativa trasferta di oltre 1700 km.

Questa partecipazione si aggiunge a una stagione già straordinaria per il Veloclub Sarroch, capace di conquistare nel 2025: il Titolo Regionale Giovanissimi 2025 su tre prove;

il Campionato Provinciale 2025;

lo storico 3° posto assoluto al Meeting Nazionale di Società di Viareggio, con un medagliere ricchissimo (3 ori, 2 argenti e 3 bronzi); il 2° posto assoluto nella staffetta Bicimparo alla finale nazionale di Viareggio;

il 1° posto Bicimparo regionale 2025; il Campionato Regionale Team Relay a Tertenia, dove il Veloclub ha presentato ben 4 squadre. Il quartetto Romanino–Fadda–Murgia–Miliddi ha conquistato il titolo di Campione Regionale, mentre un secondo quartetto Mitidieri-Cappai-Pinna-Salis del club si è laureato Vice Campione Regionale con un prestigioso 2° posto.

Un’annata da ricordare, che testimonia come il Veloclub Sarroch non sia solo una scuola di ciclismo, ma una vera famiglia sportiva che cresce giovani atleti trasmettendo loro valori di passione, impegno e spirito di squadra.

Veloclub Sarroch: straordinario 6° posto nazionale al Trofeo CONI con la rappresentativa sarda.