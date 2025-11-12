Si è svolta a Calamosca, nella zona della Sella del Diavolo a Cagliari, un’esercitazione di ricerca di persona dispersa che ha coinvolto diverse unità dei vigili del fuoco. L’operazione ha visto in campo i moduli di coordinamento, operativi e di supporto dei comandi di Cagliari e Oristano, le unità cinofile di Cagliari e Sassari e il reparto volo di Alghero. La simulazione ha permesso di mettere alla prova il modulo TAS-2 nella mappatura dell’area, gli operatori SAPR con sistemi “IMSI catcher” per la localizzazione e il personale del modulo SAF, impegnato nelle manovre di recupero con pali pescanti e calate lungo la costa. L’intervento dell’elicottero Drago 148 del reparto volo di Alghero ha concluso l’esercitazione, evidenziando la piena integrazione tra i diversi reparti e la direzione regionale. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di addestramento congiunto per rafforzare la prontezza operativa e la cooperazione tra le specialità del corpo, fondamentali per affrontare scenari di emergenza complessi e ad alto contenuto tecnico.