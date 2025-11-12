Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura temporanea dell’area sotto il grande Ficus di piazza Matteotti per motivi di sicurezza.

Durante i controlli effettuati dal Servizio Parchi e Verde del Comune sono stati rilevati segni di instabilità in alcune branche dell’albero monumentale, dovuti alla presenza di cavità interne e funghi che ne compromettono la tenuta strutturale.

Per consentire gli interventi di messa in sicurezza, l’ordinanza n. 75/2025 vieta l’accesso, il transito e la sosta nell’area transennata sotto la chioma del Ficus fino al completamento dei lavori.

La misura, spiega il Comune, è stata adottata per tutelare l’incolumità pubblica e garantire la conservazione di uno degli alberi simbolo della città.