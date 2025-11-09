I lavori della metro che ormai da tanto tempo interessano Cagliari continuano a creare diversi disagi non solo ai comuni cittadini ma anche a tanti commercianti che in diversi casi non solo hanno perso clientela ma hanno anche problemi con i fornitori. A testimoniare la situazione è Giuseppe Conti, l’edicolante della ex piazza di Santa Maria Teresa di Calcutta.

“La strada è interessata dai lavori per la metro. Non riesco più a lavorare,in più gli autisti della distribuzione dei giornali non riescono a consegnarmi la merce”, racconta Conti. “Sono costretto a prenderli tramite altre edicole, perciò mi devo alzare dal letto molto presto, intorno alle tre,per farmeli consegnare direttamente dagli autisti. Nei cassonetti delle altre edicole non c’è lo spazio sufficiente anche per la mia merce.”