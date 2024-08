Cagliari, riapre domani il mercato di via Quirra dopo due giorni di stop e lo strano attentato

Riaprirà domani, martedì 13 agosto 2024 il mercato di via Quirra. Nella giornata di oggi, lunedì 12 agosto, si è svolto l’incontro programmato tra i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e i rappresentati del Comitato degli operatori del mercato di Via Quirra.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco Massimo Zedda, l’assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi Carlo Serra, il dirigente del Servizio Alessandro Cossa e la direttrice dei mercati Silvia Pintus, il presidente del Comitato, Sergio Medas, insieme a Fabrizio Carboni, Cristian Camedda e Andrea Vargiu.

Durante la riunione sono stati esaminati i fatti conseguiti al vile atto intimidatorio compiuto da ignoti ai danni di un dipendente comunale da cui è derivata una difficoltà organizzativa a garantire i servizi essenziali nel mercato di via Quirra. Si è stabilito inoltre l’istituzionalizzazione del tavolo odierno come unica sede preposta all’analisi dei problemi e come strumento di collaborazione e condivisione delle scelte, ispirandosi ai principi di lealtà, collaborazione e serenità, rifuggendo atteggiamenti violenti e intimidatori.

Le parti esprimono ferma condanna per il vile atto intimidatorio e piena e incondizionata solidarietà al dipendente offeso. Le stesse si impegnano, ognuna per le proprie parti, a garantire ai lavoratori del mercato di via Quirra un ambiente di lavoro sereno e inclusivo, nell’interesse reciproco degli operatori, dei concessionari e dei cittadini.

L’Amministrazione comunale si impegna ad avvalersi della disponibilità espressa dagli operatori per recuperare un clima di serenità con i diversi soggetti a diverso titolo operanti sul mercato.

Il comitato si impegna a intervenire nei confronti degli stessi colleghi per rasserenare eventuali tensioni che dovessero sorgere. Contestualmente, l’Amministrazione si è prontamente attivata per consentire la revoca dell’ordinanza e la riapertura del mercato in considerazione del dialogo proficuo e collaborativo tenutosi tra le parti