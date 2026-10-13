Nella giornata di oggi, martedì 13 ottobre, è stata riaperta al pubblico l’area cani antistante piazza Maxia, all’intersezione tra via Scano, via Della Pineta e via Pessina, nel quartiere di Monte Urpinu. La chiusura si era resa necessaria a seguito di un sinistro stradale, che aveva impedito l’accesso in sicurezza allo spazio. Conclusi i lavori di ripristino, lo spazio è nuovamente fruibile dalla cittadinanza.

Sempre nella giornata odierna, durante i lavori di manutenzione ordinaria del verde nell’area compresa tra via Grandi e via Castiglione, nel quartiere Fonsarda, è stato individuato un nido di insetti. In via precauzionale l’area è stata temporaneamente interdetta al pubblico. Il Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica ha tempestivamente segnalato la presenza del nido al Servizio Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari per le verifiche del caso e gli eventuali interventi necessari. L’area sarà riaperta in condizioni di sicurezza.