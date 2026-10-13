Capoterra, al mercato si va in bus: nuovo servizio per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso la nuova sede di via Siena.Da questo giovedì sarà attivato il servizio di trasporto dedicato al mercato settimanale di Capoterra, verrà utilizzato il bus turistico che servirà tutta la città. “Un’iniziativa pensata soprattutto per le persone anziane, per le nostre famiglie, per chi per tanti anni ha vissuto il mercato in Piazza Liori e oggi ha bisogno di un aiuto concreto per continuare a frequentare questo importante appuntamento settimanale” spiega il sindaco Beniamino Garau.Il servizio sarà attivo ogni giovedì mattina fino al 31 dicembre 2026, con tre corse di andata e ritorno.Prima corsa: partenza da Piazza Municipio alle ore 8:45 e rientro dal mercato di via Siena alle 9:30. La seconda corsa partirà alle 9:45, rientro alle 10:30. La terza è prevista sempre da Piazza Municipio alle ore 10:45 con rientro alle 11:45.Il percorso prevede fermate intermedie in Piazza Liori, Piazza Municipio e presso il piazzale del cimitero, per raggiungere il mercato di via Siena, in Piazza del Mercato.“Ma questo è soltanto il primo dei tanti servizi che il nostro bus turistico potrà offrire alla città.Il mezzo sarà infatti utilizzato anche per le escursioni organizzate con il nostro MuLAG, alla scoperta delle bellezze del territorio comunale: dalla laguna alle nostre chiese campestri, dai luoghi della nostra storia alle tante ricchezze ambientali e culturali che rendono Capoterra una città tutta da scoprire.Sarà inoltre a disposizione in occasione delle giornate festive, degli eventi e delle iniziative che accompagneranno la nostra comunità durante l’anno, a partire da Monumenti Aperti, in programma domenica prossima.Un servizio che unisce mobilità, socialità, cultura e promozione del territorio”.

Soddisfazione per Garau: “Sono particolarmente felice di questa iniziativa perché credo che amministrare significhi proprio questo: trasformare le risorse in opportunità concrete per i cittadini, prestando attenzione alle persone, sostenendo le attività locali e creando nuove occasioni per vivere e conoscere la nostra città.

Un bus che non sarà soltanto un mezzo di trasporto, ma uno strumento per avvicinare le persone, valorizzare le nostre bellezze e rendere Capoterra sempre più viva e accessibile”.