Cagliari riabbraccia i suoi eroi, in migliaia a Elmas: “Grazie per averci riportato in A”

Grande, grandissima festa per tutta la notte all’aeroporto di Elmas, per il ritorno del Cagliari in serie A. I ragazzi eroi dell’impresa di Bari sono atterrati verso le tre di notte e, poco prima delle 4, hanno varcato l’uscita dello scalo tra migliaia di tifosi in delirio. Cori, abbracci e tantissimi selfie per tutti, da Pavoletti a Radunovic, da Luvumbo a Dessena. Una gioia incontenibile andata avanti sino a quando, poco prima delle cinque, i giocatori non sono andati via a bordo dei pullman rossoblù.

E la festa è tutt’altro che finita. Alle 18:30 alla Unipol Domus il Cagliari riceverà il premio ufficiale per il ritorno nella massima serie.