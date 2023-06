Cagliari in A, grande festa in piazza Yenne: “Grazie Ranieri, adesso portaci in Europa”

Il popolo del Cagliari è immenso, nella notte più bella, quella del ritorno in A firmato da Claudio Ranieri piazza Yenne viene invasa da ultras, semplici famiglie con bimbi al seguito, anche nei passeggini, piu tutto il popolo della movida della domenica sera che ha preso parte ai festeggiamenti. Ci sono gli sfottò al Bari e a Sassari, accomunate dal più classico degli insulti, “m****”, e nel tifo ci sta tutto. Poi cori tutti per il Cagliari e per Ranieri, con tanto di ringraziamento e sogni a contorno: “Portaci, portaci, portaci in Europa, oh Ranieri portaci in Europa”.

A contorno fumogeni, bengala e petardi. Il cielo notturno di Cagliari illuminato a giorno, i decibel raggiungono livelli record: è il “rumore” della festa di un popolo. E, infatti, non è un rumore, ma una bellissima melodia.

rossoblùha invaso tutti gli spazi disponibili sotto la statua di Carlo Felice, che verrà vestita con i colori della città.