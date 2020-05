Cagliari, resta chiusa anche la bisteccheria Alexander: “Rischiamo di collassare per i debiti”

Non ci sono solo i ristoranti che scelgono di non riaprire, con i ristoratori che guardano il calendario alla ricerca di una possibile data di riapertenza. Gli strascichi del lockdown del Coronavirus colpiscono a Cagliari anche altri locali food, come le bisteccherie. È il caso di “Alexander” di via Donizetti, da tantissimi anni punto di ritrovo per chi ha voglia di una pizza o di una maxi bistecca di manzo o di cavallo con patatine fritte e verdura a contorno. Dopo il post pubblicato sulla loro pagina ufficiale Facebook lo scorso nove marzo, con l’avviso della chiusura, ieri i titolari sono tornati a farsi vivi, per avvisare tutti che, almeno per il momento, non riapriranno: “Siamo rimasti in silenzio in questi due mesi sperando che tutto finisse al più presto, riflettendo su un futuro pieno solo di punti di domanda. Ora che ci sarà permesso riaprire, preferiamo non farlo. Sia perché nel giro di un paio di mesi collasseremo dai debiti, viste le restrizioni poste e i controlli a tappeto che riceveremo, sia per i dipendenti che perderebbero i loro sussidi ,magari non ricevendo la giusta retribuzione da parte nostra, sia per tutti i clienti che non verrebbero serviti come vorremmo”.

“Cogliamo l’occasione per fare gli auguri a tutti i colleghi che apriranno i loro locali,sperando di poterlo fare anche noi al più presto. Ma per aprire e fare più danni preferiamo tener chiuso, sperando che tutto quest’incubo passi in fretta. Grazie a tutti”.