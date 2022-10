Cagliari Reggina 1-1, rossoblù fischiati a fine partita: Liverani criticatissimo sui social

Il Cagliari continua a non vincere, con la Reggina finisce 1-1. Sardi avanti al secondo con Lapadula, perfetto nel deviare in rete la palla piovuta da un calcio di punizione. La Reggina pareggia al 24esimo con Gagliolo, colpo di testa imparabile per Radunovic. Il primo tempo finisce con poche occasioni per entrambe le squadre, sui passaggi vincenti i rossoblù sono nettamente avanti agli amaranto ma non riescono mai ad essere pericolosi. I cambi di Liverani non portano nessun beneficio, al triplice fischio finale la Unipol Domus si trasforma in un’arena di fischi per l’ennesima vittoria mancata, che fa galleggiare il Cagliari ancora a metà classifica.

Mister Liverani criticatissimo anche sui social, con una rabbia dei tifosi quasi suddivisa tra lui e il presidente Giulini. Sabato prossimo trasferta, il Cagliari sfida il Sud Tirol.