Entrano in silenzio, aprono anche le porte blindate e colpiscono mentre il quartiere dorme. Nel cuore della notte, tra le vie tranquille del Quartiere del Sole a Cagliari, si muove una banda di ladri esperti: agiscono con precisione, scelgono case vuote, ma non si fermano nemmeno davanti a quelle abitate. A raccontare quanto sta accadendo è un residente, che ha anche fornito delle immagini scattate alle 4:30 del mattino, orario in cui i ladri sono stati messi in fuga da un condomino che stava uscendo di casa: “I soggetti agiscono durante la notte, tra le 3 e le 4 del mattino. Svaligiano le abitazioni rompendo le serrature, anche dei portoncini blindati, e lo fanno in modo estremamente silenzioso. Durante il giorno controllano i movimenti nei condomini: le case colpite erano vuote, ma hanno tentato di entrare anche in appartamenti abitati, come uno in cui si trovavano degli anziani. Fortunatamente, in quel caso, sono stati scoperti e non sono riusciti a entrare”. Al momento sono stati segnalati colpi in via delle Rondini, via del Sole e via del Pozzetto, ma è probabile che abbiano agito anche in altre strade. “Si muovono sempre in tre, prosegue il racconto, e sembrano professionisti: riescono ad aprire porte blindate, probabilmente con strumenti appositi. Non usano armi, almeno da quanto visto, ma uno di loro indossava guanti, probabilmente quello incaricato di forzare gli ingressi”. Da due appartamenti sono stati rubati gioielli in oro, soldi, elettronica e computer. Il fatto è stato segnalato alle forze dell’ordine, sul posto è intervenuta anche la Polizia scientifica. Le indagini sono in corso.