Cagliari, quattro donne dell’Est raccontano la loro nuova vita in Sardegna nel docufilm di Karim Galici

Quattro donne provenienti dall’Est europa raccontano la loro nuova vita in Sardegna nel docufilm realizzato da Karim Galici, regista, attore, drammaturgo e sceneggiatore cagliaritano. “Dall’Est con amore”, questo il titolo del documentario che, venerdì 11 dicembre, sarà presentato in anteprima nazionale, in streaming Facebook al link https://fb.me/e/158VxUweG. Ed eccole, le quattro donne partite da altrettanti paesi dell’Est che hanno scelto l’Isola come loro nuova casa. Viktorya (Bielorussia) si è appena laureata, prendendosi una piccola rivincita con la vita che all’età di 12 anni le ha tolto tanto; Olesya (Russia) è una giornalista sempre pronta a partire, se al suo fianco ci sono le due figlie e suo marito; Gulzhan (Kirghizistan), si è liberata da un marito opprimente e seguendo il consiglio della madre ha cambiato vita; Zhanna (Ucraina), è una nostalgica dei tempi sovietici che vive in un paesino dove assiste un vecchietto di 98 anni. Quattro donne di generazioni e nazionalità diverse con universali somiglianze. Quattro donne che arrivano dall’Est e hanno scelto la Sardegna come luogo dove vivere, crescere, lavorare e amare.

L’appuntamento online è condotto da Olga Izofatova, coordinamento alla regia Vladimir Carboni, redazione German Carboni. Interverranno il regista del documentario Karim Galici e le protagoniste: Viktoryia Shablova, Zhanna Sotnik, Olesya Gamotina, Gulzhana Omokeeva. Commentano il film: Ignazio Boi (Direttore Pastorale Sociale e Lavoro Diocesi di Cagliari), Francesco Rubino (Presidente Associazione “Accoglienza senza Confini” – Matera), Roberto Pili (Presidente IERFOP e Comunità Mondiale della Longevità),Alessandra Sorcinelli (sindacalista, poetessa, animatore culturale), Raffaella Candoli (Presidente Associazione “Piccolo Mondo”- Cesena), Giuseppe Carboni (Presidente Associazione Cittadini del Mondo). Il film documentario è una implementazione del progetto “Rete per la conoscenza e aggregazione” promosso dall’Associazione Cittadini del Mondo con il sostegno della Fondazione di Sardegna.