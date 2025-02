Cagliari, il sindaco Zedda va in Cina col Cagliari calcio: a Xiapu via Roma è lontana e i problemi di Cagliari possono attendere. Il sindaco Massimo Zedda vola in Cina per diversi giorni, l’opposizione rumoreggia: nelle commissioni e in Consiglio ci sono temi importanti da affrontare come il trasferimento del mercato, i cantieri, il no al gassificatore, il piano urbanistico. Più importanti per Zedda sembrano essere i patti con Giulini e un progetto col Cagliari comunque meritevole. Il sindaco è mancato al consiglio comunale di martedì scorso (dove infatti non sono stati trattati temi significativi) e dovrebbe mancare anche la prossima settimana in Aula. E nella foto del Cagliari calcio, il sindaco in fascia tricolore si sistema la cravatta durante la trasferta orientale tutta rossoblù.

Il Cagliari Calcio consolida il proprio legame con la Contea di Xiapu, nella provincia cinese del Fujian, formalizzando un accordo triennale che avrà come obiettivo la formazione degli allenatori locali e lo sviluppo del calcio nel territorio, attraverso un programma specifico finalizzato a trasmettere competenze e metodologie di lavoro sul campo.

Una collaborazione cresciuta negli anni, avviata nel 2019, che si arricchisce ora di nuove iniziative, grazie alla presenza continuativa di tecnici del Club rossoblù in Cina.

L’intesa è stata suggellata lo scorso 21 febbraio in occasione di una cerimonia ufficiale a Xiapu, che ha visto la delegazione del Cagliari Calcio (composta dal Direttore Generale Stefano Melis e dal Responsabile Partnership Matteo Sechi) e del Comune di Cagliari (con il Sindaco Massimo Zedda e il dirigente Alessandro Cossa). Nel corso della cerimonia il primo cittadino di Cagliari e l’omologo di Xiapu hanno siglato una lettera d’intenti per un patto di amicizia tra le due municipalità, rinforzando in tal modo le relazioni istituzionali già avviate lo scorso 10 novembre nel capoluogo sardo attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra l’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna e la Contea di Xiapu.

Nel corso della missione le massime autorità locali hanno riservato un’eccezionale accoglienza alla delegazione cagliaritana, mostrando le eccellenze culturali, gastronomiche e turistiche che rendono il territorio del Fujian particolarmente affine e incline a collaborazioni con la Sardegna e il suo capoluogo.

La partnership tra il Cagliari Calcio e la Contea di Xiapu si prospetta come un facilitatore di connessione tra Sardegna e Cina, andando oltre lo sport e aprendo nuove prospettive di scambio, cooperazione e sviluppo internazionale tra le due realtà. Un legame consolidato che guarda con entusiasmo alle opportunità future.