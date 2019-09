Cagliari, pusher sorpreso a vendere droga a Is Mirrionis finisce in manette

Colto in flagrante in via Is Mirrionis mentre spacciava. E’ finito in manette ieri un cagliaritano di 40 anni sorpreso dai Baschi Verdi mentre cedeva sostanze stupefacenti. L’uomo è stato subito fermato dai militari, che hanno inoltre rinvenuto occultato dallo stesso nel vano scale di un condominio del quartiere 16 dosi di cocaina e 7 dosi di eroina, non sfuggite al fiuto dei cani antidroga. La sostanza è stata sottoposta a sequestro insieme ad 85 euro in banconote da piccolo taglio trovate nelle tasche dello spacciatore. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari in in attesa del processo che si svolgerà il prossimo 4 ottobre.