Cagliari, protesta per gli animali uccisi a Monte Urpinu e scavalca i cancelli: animalista denunciato

Enrico Rizzi, attivista conosciutissimo in tutta Italia, indagato dalla Procura per “interruzione di pubblico servizio”. Durante gli abbattimenti di oche e pavoni per un presunto focolaio di aviaria aveva protestato, entrando nel parco: “Tornerò in Sardegna per un’altra manifestazione e per vedere come stanno gli animali”