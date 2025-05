Una domenica da record per il capoluogo sardo: circa settemila crocieristi, arrivati a bordo di tre giganti del mare, MSC Orchestra, Voyager of the Seas e Crystal Symphony, hanno animato vie e piazze fin dalle prime ore del mattino. Complice l’iniziativa “Monumenti Aperti”, i visitatori hanno potuto varcare gratuitamente le porte di musei, siti archeologici e monumenti, immergendosi fra i tesori dei quartieri storici di Castello, Marina, Stampace e Villanova. Il clima quasi estivo, ha favorito passeggiate sul lungomare e soste nei locali all’aperto. La giornata di ieri conferma la posizione di Cagliari tra gli scali crocieristici più ambiti del Mediterraneo: un mix di storia millenaria, accoglienza e un clima favorevole che continua a richiamare flussi internazionali sempre più consistenti. Con la stagione estiva alle porte, gli operatori turistici intravedono già un’estate da primato per arrivi e presenze. Se questo è l’esordio, il messaggio è chiaro: il 2025 potrebbe segnare un nuovo picco per il turismo cittadino, con benefici diffusi per commercio, ristorazione e cultura.