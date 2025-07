Bruttissima avventura per un 55enne cagliaritano. L’uomo ha cercato di domare un incendio partito dalle sue due biciclette elettriche in carica nel suo appartamento di via De Gioannis.

Nel vano tentativo di spegnere le fiamme, il 55enne è rimasto intossicato. L’uomo è stato subito trasportato in ospedale mentre i vigili del fuoco hanno domato il rogo e portato via le biciclette. Gravi i danni all’abitazione: si pensa che l’incendio possa essere dovuto al surriscaldamento di una delle due bici, coinvolgendo anche l’altra.