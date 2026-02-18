Cagliari celebra la creatività dei suoi artigiani. E questa mattina, a Palazzo Bacaredda, si è svolta la premiazione delle 9 casette più apprezzate dei Mercatini tradizionali di Natale 2025.

Il primo premio del concorso “Una casetta con i fiocchi” è stato assegnato a “Choco gioia”, che ha ottenuto 185 punti “per la bellezza delle decorazioni, la cura nell’esposizione, la coerenza con il tema natalizio e la qualità dei prodotti esposti e accoglienza del visitatore”. Al secondo posto si è classifica “L’isola dei sapori” con 181,5 punti, mentre il terzo gradino del podio è andato a “F.lli Piras”, con 176,5 punti.

A seguire, nella graduatoria: “La maison des lumieres” (quarto posto), “Mariù” (quinto posto), “La ragazza del fico d’india” e “Hyggekrog (ex aequo al sesto posto), “Elfe” (settimo posto), “Xio Lab” (ottavo posto) e “Ema D” (nono posto).

La cerimonia si è svolta alla presenza di Carlo Serra, in rappresentanza dell’Esecutivo cittadino e titolare e dello Sviluppo economico e settori produttivi, e di Marzia Cilloccu, consigliera comunale e delegata dall’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio.

Il premio, ha ricordato Emanuele Frongia di Fipe-Confcommercio, nasce per valorizzare l’impegno di aziende, artigiani e hobbisti nel rendere le casette sempre più curate e accoglienti. La valutazione si basa su 5 criteri: decorazioni, esposizione, coerenza con il tema natalizio, qualità dei prodotti e capacità di accogliere il pubblico.

La premiazione di oggi, martedì 18 febbraio 2026, chiude un’edizione dei Mercatini particolarmente partecipata. Un risultato che conferma il ruolo di Cagliari come punto di riferimento regionale per gli eventi natalizi di qualità e ribadisce l’impegno della città nel sostenere creatività, tradizione e innovazione del suo tessuto artigiano.